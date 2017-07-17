Лоукостеры в Украине. Куда сейчас могут дешево летать харьковчане и с какими компаниями уже ведет переговоры аэропорт?

Билет за 40 евро, а то и меньше, и всего через несколько часов - прилет в любую точку Европы. О таких перспективах для украинцев в Правительстве активно заговорили весной этого года, в преддверии введения безвизового режима со странами Евросоюза. Тогда в Кабмине анонсировали заход ряда международных перевозчиков, которые будут предлагать авиабилеты по бюджетным ценам. Ксения Шалан рассказывает, мечтает о появлении недорогих рейсов из Украины в Испанию или Италию. В Европе, говорит девушка, неоднократно пользовалась лоу-костерами - это не всегда удобно, отмечает она, но действительно дешево.

Ксения Шалан:

Я летала из Варшавы, из Мадрида и из Рима. Ценовой диапазон там разный, в зависимости от того, что одни билеты могут быть намного ран ьше, вторые немножко позже - но в пределах 40 евро - это максимум, по перелетам. То есть из Рима в Афины был перелет 20 евро.

Больше недели одной из главных тем обсуждения среди жителей страны был провал переговоров украинской стороны с ирландской компанией РайанЭйр. Последние заявили, что руководители киевских аэропортов нарушили соглашение, достигнутое весной этого года во время переговоров Мининфраструктуры, представителей аэропортов и международного перевозчика. В аэропорту "Борисполь" отметили, что требования ирландского перевозчика - завышены, это касалось в частности множества бесплатных услуг и выделения земли под гостиницу. Вскоре о подписании контракта с РайанЭйр сообщили во Львове, но когда начнутся полеты оттуда, утверждают во львовском аэропорту - пока еще под вопросом. Тем временем, харьковчане говорят, ждут появления новых рейсов с низкими ценами на перелет и в своем городе, так смогут путешествовать по миру намного чаще, без серьезного удара по бюджету.

Анастасия:

Ну путешествую и в Европу, в Турцию, в Соединенные Штаты, хочу сказать что перелеты в Европу дешевле, имею ввиду внутри Европы - Сколько примерно по цене выходит? - Возможно, 70 евро, некоторые вот в Турции, например, есть даже 40 евро внутри страны.

Андрей:

Нам говорят, что это не выгодно. Ну кому невыгодно мы можем только догадываться. Пассажирам было бы выгодно. - Насколько изменились бы затраты? Насколько бы снизились? - Ну раза в три, наверное. Можно вместо одного раза 3 раза попутешествовать.

В данный момент самые дешевые рейсы из Харькова - в Турцию. Но в Международном аэропорту "Харьков" уверяют, что ведут переговоры со множеством международных лоу-костеров, чтобы увеличить количество направлений с недорогими билетами.

Влад Ильин, ком. дир. по авиационной деятельности МА "Харьков":

В Харьков выполняли рейсы такие как Fly Dubai, Air Arabia и Wizz Air. Это тоже лоу-костеры, Wizz Air венгерский лоу-костер, Fly Dubai, Air Arabia - арабские. На сегодняшний день ведем с ними переговоры. С целью возобновления полетов в Эмираты и в европейские страны. С Wizz Airом более продуктивно продвигаются переговоры.

В компании Wizz Air сообщили об уходе из Украины в 2015-м. Однако в этом году компания возобновила рейсы из Киева, кроме того авиаперевозчик заявил о желании снова открыть направления из других городов Украины. Если этот лоу-костер вернется в Харьков, уверены в харьковском аэропорту, отсюда можно будет летать сразу в несколько стран Европы, например, в Германию, Италию, Испанию или Францию, в том числе по бюджетным ценам. Кроме того, существенно увеличится и пассажиропоток, прогнозируют специалисты, приблизительно в полтора раза. Ведут переговоры в международном аэропорту "Харьков" и с нашумевшим авиаперевозчиком РайанЭйр, но каких-либо соглашений пока нет.

Влад Ильин, ком. дир. по авиационной деятельности МА "Харьков":

Важным вопросом является продолжительность рейса, так как рейсы будут выполняться из Европы, соответственно, во Львов среди всех аэропортов Украины им нужно будет лететь меньше всего времени. Стоимость рейса будет наиболее низкая среди всех направлений в Украину, то есть риски финансовые наиболее низкие. Харьков тоже интересен, но если они все-таки полетят в этом направлении, то во вторую очередь будут рассматривать в том числе и Харьков.

В Харьковском аэропорту говорят, на ход переговоров с лоу-костерами, влияет ряд факторов это и пополнение флота, и общее состояние экономики в стране, но прежде авиаперевозчики обращают внимание на систему скидок и количество специальных предложений от аэропорта, которые будут выгодны авиакомпании.