На Гоптовке у мужчины нашли около 30 кг замороженной рыбы и более полусотни книг

На таможне в Харьковской области у мужчины обнаружили незадекларированные товары: продукты питания и книги.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» из РФ в Украину въехал легковой автомобиль, водитель которого уверенно выбрал систему прохождения контроля «зеленый коридор» и ​​заявил, что перевозит рыбу и книги.

При проведении таможенного досмотра автомобиля в багажном отделении обнаружили 27 кг замороженной рыбы и ящик с книгами различных наименований в количестве 59 штук.

В личном письменном объяснении мужчина указал, что не знал о необходимости декларирования указанных товаров, перемещая через таможенную границу Украины товары в объемах, превышающих установленные частью второй статьи 378 ТКУ, постановлением КМУ от 21 мая 2012 № 434 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления» и статьей 28¹ Закона Украины от 05.06.1997 № 318/97-ВР «Об издательском деле».

Как отметили в пресс-службе таможни, таким образом мужчина нарушил таможенные правила. Данное нарушение предусмотрено статьей 471 Таможенного кодекса Украины.