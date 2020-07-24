Реклама на билбордах в Харькове. Успешное продвижение с IDMedia®

Харьков – город, в котором жизнь кипит и не прекращается ни на секунду, бизнес активность в городе на высочайшем уровне. Чтобы успешно конкурировать и побеждать в схватке за конечного потребителя. Маркетологи задействуют все возможные каналы коммуникации. Успех рекламной компании начинается с верно составленной стратегии. Для массового охвата населения главным каналом продвижения является наружная реклама. Большие щиты хорошо видны издалека и легко воспринимаются, тем самым фиксируя нужную нам информацию. Сегодня реклама на билбордах в Харькове – один из самых результативных методов продвижения. Заказать билборд в Харькове можно онлайн благодаря рекламному агентству IDMedia – лидеру рынка наружной рекламы Украины по версии всеукраинских бизнес рейтингов. Эксперты быстро подберут подходящую адресную программу, исходя из целей и стратегии размещения.

Аренда бигбордов в Харькове. Доверяйте бизнес только профессионалам

Маркетинг и реклама, как и бухгалтерия, финансы, юриспруденция или IT имеет множество аспектов и нюансов. При правильном подходе, даже с помощью не большого бюджета, можно получить высокий результат. Рекламное агентство IDMedia – узкоспециализирующееся агентство с самым большим покрытием в Украине. За более чем десяти летний опыт мы собрали в одном месте наружную рекламу во всех уголках нашей страны и предлагаем 100% покрытие по областям Украины. Количество населенных пунктов уже перевалило отметку в 800 и мы на этом не останавливаемся.

Билборд в Харькове – универсальный формат продвижения

IDMedia предоставляет огромное количество рекламных плоскостей в Харькове. Суммарно в городе насчитывается больше 6000 поверхностей разных форматов, самый популярный это билборд 3х6. Так же встречаются форматы:

- Скроллы;

- Ситилайты;

- Видеоборды;

Брандмауэры.

Но почему размещение рекламы на билбордах считается универсальным и рекомендованным? Все просто, такой рекламный щит в Харькове способен:

• Привлечь потенциальных клиентов в компанию, магазин офис;

• Сформировать положительное отношение целевых потребителей к продвигаемой организации;

• Повысить узнаваемость бренда в целом;

• Проинформировать прохожих о важной акции, скидке в магазине;

• Направить целевого покупателя, клиента по адресу компании.

Возможно, это за счет того, что каждый бигборд в Харькове установлен в местах повышенной проходимости. Это позволяет конструкции охватить максимальную аудиторию. Ее же привлечение происходит за счет больших габаритов щита, ярких цветов размещенного на нем постера и краткого рекламно-информационного сообщения.

Реклама на бигбордах построена таким образом, чтобы быстро (в течение нескольких секунд) предоставить прохожему важную информацию и зафиксировать в памяти. Как только тот самый прохожий нуждается в конкретной услуге, товаре, он обязательно вспомнит об увиденном предложении.

Выгодная аренда бордов в Харькове

Производственные предприятия, рестораны, автосалоны, торговые центры, бутики, студии красоты – каждому бизнесу нужно продвигать товар на рынке. Для продвижения нужно миксовать форматы. Самым востребованным форматом является наружная реклама, которую поможет заказать АйДиМедиа.

Эксперты подберут подходящие поверхности согласно запросу, которые будут полезны именно вашему предприятию. Также подскажут какое количество поверхностей нужно для брони и в каком районе лучше разместить. Макеты перед печатью проверяются у юриста и вносятся правки в соответствии с Законом Украины. Затем постер подготовят к печати и самостоятельно напечатают на качественном современном оборудовании. После монтажа и фото отчета, наружная реклама проверяется и в случае облета, вызванного погодными условиями, обязательно ремонтируется.

IDMedia – это комплексный подход к работе, гарантия качества и доступная стоимость услуг. У нас можно арендовать билборд по антикризисной цене.

Чтобы заказать размещение рекламы на билбордах или получить консультацию – свяжитесь с оператором рекламного агентства. Сделать это можно с помощью формы обратной связи на нашем сайте или по телефону☏ (044)466 5355.