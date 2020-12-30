В горсовете во время заседания сессии разбросали "купюры"

30 декабря 2020 г. 12:45
Автор: Марина Николаева
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Как сообщалось, сегодня проходит сессия Харьковского горсовета, на которой депутаты рассмотрели вопрос увековечивания памяти мэра Геннадия Кернеса, который скончался в берлинской клинике «Шарите» 17 декабря от последствий перенесенного коронавируса.

После голосования за увековечивание имени мэра неизвестный юноша выбежал в центр сессионного зала и из специального денежного автомата раскидал игрушечные купюры в зале.

При этом он никак не объяснил свои действия, после чего и вовсе удалился.

Вице-мэр Игорь Терехов попросил, чтобы полицейские его догнали и составили протокол.

 

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