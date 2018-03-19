В Харьковской области за обстрел автобуса будут судить троих несовершеннолетних

Прокуратура направила в Чугуевский районный суд обвинительный акт в отношении трех несовершеннолетних (двое ребят 15 лет и один - 16 лет) по совершению хулиганства с особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенном группой лиц(ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации и. о. руководителя местной прокуратуры Ивана Ены, в начале декабря 2017 года на автомобильной дороге "Харьков-Волчанск" в районе КПП "Чугуновка" около 18:30 трое детей шли по лесополосе неподалеку от автодороги. У 15-летнего парня была с собой винтовка "Crosman 2100 classic", которую он зарядил металлическими пулями.

Малолетние злоумышленники сняли шлагбаум, который перекрывал въезд на лесную дорогу, и перегородили им проезд на автодороге.

В это время по дороге в направлении Харькова ехал пассажирский автобус.

Водитель начал объезжать шлагбаум. В это время 15-летний парень выстрелил в боковое пассажирское стекло автобуса и разбил его.

По словам несовершеннолетнего, оружие и боеприпасы он нашел накануне в лесу.

Согласно заключению экспертов, винтовка не относится к категории огнестрельного оружия, а является пневматической однозарядный пружинно-поршневой винтовкой.

Объясняя мотивы своего поступка, ребята рассказали, что им просто было скучно, и они таким образом решили «пошалить».