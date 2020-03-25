Харьков на карантине. Проблемы с транспортом не исчезают, желающих помочь медикам становится больше

Строгий карантин на Харьковщине ввели неделю назад. В городе не работает "подземка", должны были полностью закрыться развлекательные заведения, кафе и рестораны, а также магазины одежды и салоны красоты. Однако за это время полицейские составили уже 152 административных протокола за нарушение правил карантина. Преимущественно, это касалось деятельности определенных заведений.

Протокол о нарушениях в траснпорти пока - один, отметили в полиции. Постоянно проводится разъяснительная работа. Ведь именно на это карантинное ограничение у горожан больше всего жалоб. Каждый день в социальных сетях пользователи публикуют видео конфликтов в общественном транспорте. Люди перекрывают движение трамваев и маршруток, ссорятся в троллейбусах, иногда - даже пытаются выпихнуть водителя из салона. ХХуже всего - в часы пик, говорят маршрутчики. Утром и вечером - воюют с харьковчанами. Днем приходится возить воздух.

Александр, водитель маршрутного автобуса № 49е:

Очень часто скандалы, особенно утром, когда час пик. Днем людей нету просто в городе. Очень сложно работать, потому что невозможно работать. На маршруте - люди не поймут, куда ехать. И людей нету. И бывает трамвай, троллейбус поломается, люди стоят. Полиция наказывает.

По словам харьковчан, проблемы с транспортом - в разных уголках города. Поэтому ждут решения от чиновников.

Валентина, харьковчанка:

Отрицательно! Вот с транспортом, говорят, 20 человек. А как соблюдать этот режим, 20 человек, если мы вот ждем 2-ку уже 20 минут. Где она?

Юрий, харьковчанин:

Они миллионеры, им хорошо закрывать транспорт, а людям что людям делать? Что сидеть? Кто нам поможет? Кто нам даст денег, что мы сидим? Закрыть легче всего. Я так не езжу, мне к врачу надо сьездить. К стоматологу, в областную поликлинику. Уже нога болит ходить, потому что не дождешься транспорта.

Станислав, харьковчанин:

Я считаю, что нужно было всем дома сидеть, потому что, смотрите, сейчас в основном в трамваях, в автобусах, троллейбусах одни бабушки и дедушки. Процентов 90 бабушек и дедушек. Это те, кого поражает вирус. Сам стараюсь, по возможности, не ходить, не выезжать. Моя семья, они в основном, дома сидят. Жена на 9 месяце беременности.

Несколько дней назад мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в Кабинет министров с просьбой запустить подземку, чтобы решить проблему с транспортом. Предложил возобновить перевозки, ограничив пропуск пассажиров на станции с помощью работников Национальной полиции и штатной охраны метрополитена. Однако положительного ответа от чиновников не получил.

Между тем, харьковские перевозчики отказываются возить льготников бесплатно, чтобы уменьшить количество пассажиров в самые "горячие" часы. Когда общественным транспортом, в частности, пользуются врачи, которые во время карантина работают в усиленном режиме.

Параллельно с этим городские автомобилисты активно присоединяются к флешмобу "Подвези_медика", чтобы доставить вовремя на работу сотрудников из отдаленных районов области. В дополнение к этому владельцы кафе и ресторанов, которые сейчас готовят напитки и еду с собой, начинают социальные акции поддержки медиков - привозят им защитные средства и угощают бесплатным кофе.