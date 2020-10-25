Протесты в Беларуси: в Минск стягивают военную технику

Из-за ожидаемой акции протеста в Минск стягивают военную технику и микроавтобусы с силовиками. Об этом сообщает Tut.by в воскресенье, 25 октября.

"С самого утра в Минске в различных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. На площади Независимости и возле музея ВОВ выставили ограждение. В некоторых районах формируются цепи солидарности", - сказано в сообщении.

На фото и видео из столицы Беларуси видно, что в разных районах города ездит военная техника - автобусы и грузовики, в которых обычно перевозят ОМОН и неизвестных в «балаклавах».

В то же время на улицах Минска протестующие формируют "цепи солидарности". Прежде в городе возникли проблемы с мобильным интернетом, на вход и выход были закрыты 12 станций метро.

Ранее оппозиционер Светлана Тихановская объявила 25 октября днем ​​"Народного ультиматума", призвав Александра Лукашенко к мирной передаче власти, иначе протестующие объявят общенациональную забастовку.