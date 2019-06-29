 

Количество жертв падения дерева в Старом Салтове возросло: в больнице скончалась 27-летняя девушка

29 июня 2019 г. 14:21
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Количество жертв падения дерева на базе отдыха в Старом Салтове возросло.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня в больнице скончалась 27-летняя девушка, которую вчера, 28 июня, с тяжелыми травмами доставили в реанимацию больницы Харькова.

Как сообщалось, 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха в Старом Салтове в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево - тополь. 

В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, а 27-летнюю девушку и 28-летнего мужчину с многочисленными тяжелыми повреждениями доставили в больницу.

Информация внесена правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 

 

 

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