На Харьковщине мужчина убил таксиста и угнал автомобиль вместе с телом убитого

27 августа около 7 часов утра на обочине дороги возле села Яблоневое Красноградского района в автомобиле «Дэу Ланос» обнаружили тело водителя с ножевыми ранением шеи и грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний житель города Красноград, водитель такси.

В течение нескольких часов полицейские установили лицо, причастное к совершению убийства. Злоумышленником оказался 30-летний житель города, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

Предварительно установлено, что утром 27 августа злоумышленник находился в селе Песчанка. Он подошел к водителю такси, ударил его ножом, положил пострадавшего на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области. По дороге мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Затем он оставил автомобиль с телом погибшего и скрылся.

Злоумышленника правоохранители задержали.

Свою причастность к убийству таксиста 30-летний мужчина не отрицает.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За совершение преступлений задержанному грозит пожизненное лишение свободы.