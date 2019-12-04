В Днепропетровской области мужчина умер от ботулизма

04 декабря 2019 г. 16:55
Источник: Корреспондент.net
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В городе Марганец умер мужчина от ботулизма. Он употреблял соленую рыбу. Об этом накануне сообщило управление Госпотребслужбы в Днепропетровской области.

Отмечается, что 2 декабря 34-летний мужчина употреблял соленого карася собственного приготовления. Мужчина готовил рыбу дома самостоятельно с нарушением технологии приготовления (без предварительного потрошения и тщательного промывания).

Симптомы заболевания (рвота, тошнота, нарушение зрения, общая слабость) появились 3 декабря утром. В тяжелом состоянии больной был направлен и госпитализирован в больницу, где ему сразу была введена противоботулиническая сыворотка, однако спасти жизнь больного не удалось.

Указано, что с начала нынешнего года в Днепропетровской области зафиксировано уже 10 случаев заболевания ботулизмом. Все они связаны с употреблением рыбы, приготовленной в домашних условиях.

 

 

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