 

В Золочеве рабочий упал с крыши музыкальной школы и разбился: открыто уголовное дело

15 августа 2019 г. 16:48
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14 августа в Золочеве Харьковской области во время ремонта музыкальной школы с крыши здания сорвался рабочий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. начальника отдела прокуратуры области Станислав Пиева.

«При реконструкции здания детской музыкальной школы 40-летний ремонтник упал с высоты второго этажа. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. Установлено, что рабочий не имел соответствующей страховочной системы, что, вероятно, и стало причиной трагедии», - пояснил Пиев.

по факту нарушения правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится ряд следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

 

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