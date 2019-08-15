В Золочеве рабочий упал с крыши музыкальной школы и разбился: открыто уголовное дело

14 августа в Золочеве Харьковской области во время ремонта музыкальной школы с крыши здания сорвался рабочий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. начальника отдела прокуратуры области Станислав Пиева.

«При реконструкции здания детской музыкальной школы 40-летний ремонтник упал с высоты второго этажа. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. Установлено, что рабочий не имел соответствующей страховочной системы, что, вероятно, и стало причиной трагедии», - пояснил Пиев.

по факту нарушения правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится ряд следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.