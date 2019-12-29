Боксеры поочередно посылали друг друга в нокдаун

29 декабря 2019 г. 17:33
Автор: Виталий Лабскир
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В боксерском поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе оба соперника были близки к поражению.

Дрались канадец Жан Паскаль и Баду Джек из Швеции. При этом Паскаль защищщал свой чемпионский пояс. И защитил. Правда, с большим трудом.

В 4-м раунде Паскаль отправил Джека в нокдаун, в заключительном 12-м - Джек - Паскаля.

Все же соперники отбоксировали до финального гонга. По истечении же 12-ти раундов судьи по очкам одали Вуже швед поставил соперника на колени. Тем не менее, боксеры прошли всю дистанцию, а затем Паскалю отдали победу раздельнім решением судей. Двое судей насчитали победу Паскалю - 114:112 и 114:112, третий также дал 114:112, но в пользу Джека.

 

Видео: 

Jean Pascal vs Badou Jack Full Fight

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