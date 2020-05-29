Ноу-хау на футбольном матче без зрителей

Болельщики купили электронные билеты и “разместились” у поля, наблюдая за футболом по Zoom-трансляции.

В Дании чемпионат страны в футбольной Суперлиге взял рестарт отложенным матчем 21-го тура между командами “Орхус” и “Рандерс”.

Поединок прошел без зрителей, но на него продавались электронные билеты, и те болельщики, которые их купили, были выведены на больших экранах, размещенных перед центральной трибуной.

При этом футболисты даже могли слышать болельщиков.

Сам же матч завершился вничью – 1:1. Причем хозяин поля – “Орхус”, пропустив мяч в первом тайме, сумел отыграться на 90+2 минуте.

“Орхус” и “Рандерс” – соседи по турнирной таблице. Они середняки чемпионата Дании, занимающие 6-е-7-е места.

Лидирует “Митьюлланд”, опережающий после 24 сыгранных туров ближайшего преследователя ФК “Копенгаген” на 12 очков.