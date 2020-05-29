Жесткое наказание. За нарушение карантина команда лишилась лидерства

29 мая 2020 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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Дисциплинарные футбольные органы Австрии вынесли суровое решение.

Футбольный клуб ЛАСК из Линца бул изобличен в том, что проводил полноценные контактные тренировки команды в то время, когда были разрешены занятия лишь небольшими группами.

За это федерация футбола Австрии сняла с ЛАСКа 6 очков на пока не начавшемся втором этапе чемпионата страны.

Первый этап ЛАСК завершил лидером, набрав 54 очка. У ближайшего преследователя - "Зальцбурга" - 48. Согласно регламенту, во второй этап - так называемую "чемпионскую группу", первая шестерка команд перешла с половиной очков. То есть у ЛАСКа должно быть 27 пунктов. После же штрафа в 6 очков осталось 21. Таким образом, ЛАСК утратил лидерство, и на 1-е место вышел "Зальцбург" с 24 очками.

Второй этап чемпионата Австрии начнется в "чемпионской группе" 3 июня.

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