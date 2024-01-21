Україна

Харківська бригада показали ефектне знищення ворожої техніки на суму понад 10 млн. доларів

Автор Галина Шподарева
30 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Пілоти роти ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр розбили противника на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляється на сторінці підрозділу у Фейсбуці.

За інформацією військових, ворог намагався прорвати оборону на флангах Бахмута, а українські захисники знищили наступаючі бронегрупи противника:

  • БМП-2 (4 од.) – знищено

Вартість – $150 тис.

  • ОС противника (2 ос.) – ліквідовано
  • БМП-3 (1 од.) – знищено

Вартість – $3 млн

  • Танк Т-72Б3 (2 од.) – знищено

Вартість – $3,5 млн

Сукупна вартість знищеної техніки –  $10,6 млн, зазначили військові.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше