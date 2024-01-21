Харківська бригада показали ефектне знищення ворожої техніки на суму понад 10 млн. доларів

Пілоти роти ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр розбили противника на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляється на сторінці підрозділу у Фейсбуці.
За інформацією військових, ворог намагався прорвати оборону на флангах Бахмута, а українські захисники знищили наступаючі бронегрупи противника:
- БМП-2 (4 од.) – знищено
Вартість – $150 тис.
- ОС противника (2 ос.) – ліквідовано
- БМП-3 (1 од.) – знищено
Вартість – $3 млн
- Танк Т-72Б3 (2 од.) – знищено
Вартість – $3,5 млн
Сукупна вартість знищеної техніки – $10,6 млн, зазначили військові.
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