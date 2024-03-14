На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці

14 березня у Куп’янську місцевий житель на своєму городі підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 44-річний постраждалий помер під час надання йому допомоги.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

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