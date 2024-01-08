Українцям відключатимуть світло через борги за комуналку – Кабмін

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Про це повідомляє УНІАН.

Як випливає з постанови від 29 грудня 2023 року № 1405, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Також заборона розповсюджується на тимчасово окуповані території, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

Крім того, постановою забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги на окупованих територіях з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

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