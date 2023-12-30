Змін у Правилах перетину кордону немає –ДПСУ

ДПСУ спростувало заяву про закриття кордону для чоловіків з інвалідністю 3-ї групи, про яке писали у соцмережі. Державна прикордонна служба України стверджує, що правила перетину кордонів для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

«Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства», – наголосив речник.

Демченко пояснив, що пропуск людей через кордон здійснюється відповідно до чинного законодавства.

За його словами, лише з початку року на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тисячам українських громадян, які не підпадали під умови пропуску, також викрили три тисячі підроблених документів.

УП вказує, що в соцмережах писали про нібито закриття кордону для чоловіків із 3-ю групою інвалідності та зняття 20 осіб із поїзда Київ – Перемишль.

Так, користувачі повідомляли про «нове розпорядження для прикордонників», за яким вони буцімто не мають пропускати чоловіків без дозволу з військкомату.

Згодом інформацію про нові обмеження для виїзду спростував і Центр протидії дезінформації при РНБО.

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