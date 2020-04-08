Такси «30-40» установило в автомобилях полимерные пленки для защиты водителей и пассажиров от коронавируса®

Установка полимерных щитов, отделяющих водительскую и пассажирскую часть салона – это ключевой этап комплексной программы, которая в условиях карантина призвана обеспечить максимальную защиту водителям и пассажирам такси «30-40». Как сообщил учредитель службы Руслан Сайфулин, такими щитами – видео можно посмотреть здесь – оснащается весь автопарк «30-40» - автомобили класса «эконом», стандарт, комфорт и бизнес».

Комплексная программа защиты водителей и пассажиров, в целом включает 7 мероприятий. Помимо установки полимерных щитов, служба такси «30-40» проводит ежедневную дезинфекцию автомобилей. Средством, которое считается наиболее эффективным, протираются детские кресла, а также контактные поверхности, в частности, ручки, руль, кулиса и торпеда. Кроме того, каждый автомобиль парка ежедневно проходит озонацию. В основе этой процедуры – использование газа озон (O3). Согласно характеристикам, он позволяет уничтожать все известные микроорганизмы, в том числе, бактерии и вирусы. В отличие от химической обработки озонатор не оставляет в салоне токсичных элементов и при проветривании озон быстро превращается в кислород (O2). Каждый водитель автопарка ежедневно проходит медосмотр, а также получает маски, которые обязан использовать во время работы. Администрация службы соблюдает дезинфекционный и масочный режим, а колл-центр компании переведен на удаленный формат работы. Руслан Сайфулин добавил, что потребители могут напрямую заказать авто, которое прошло дезинфекцию, озонацию, и оборудовано полимерным щитом. Заявку об этом при вызове такси через колл-центр, необходимо оставить диспетчеру. А при заказе через мобильное приложение ETaximo, нужно выбрать авто с пометкой «Таксопарк».