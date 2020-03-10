Цветы из мяса и "овощные" деревья. Как в зоопарке поздравляли самок с 8 марта?

Целый мясной букет в вазоне с яркой лентой к «8 марта» получила пушистая красавица Сима. Рысь сначала наигралась с лентой, поточила коготки о вазон и только потом начала прихорашиваться, как настоящая девочка. Вкусный «цветок» в виде бараньей ноги получила и львица Кира, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Вправна господиня, вона відразу віднесла смаколик до будиночку, де його знайшов лев Річард. Самець не захотів залишатися осторонь святкування, отож смачним м’ясом поласували і лев, і левиця. На канн чекала квіткова композиція з пекінської капусти, моркви, груш, зелені та сіна. Антилопам святкове частування миттєво припало до душі – хрумкотіли з апетитом, насолоджуючись красою страви та її освіжаючим весняним смаком.

С праздником весны и красоты поздравили всех пушистых питомцев городского зверинца. Верблюдам и гуанако - съедобную открытку, а слонихе Тэнди - символически «посадили» дерево, украшенное различными овощами и фруктами.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Тільки-но Тенді побачила таку по-справжньому весняну красу, одним рухом хобота елегантно вирвала деревце і перейшла до смаколиків. Спершу банани, потім морква. Але на цьому сюрпризи для юної леді не закінчилися. Після святкового сніданку на Тенді чекав букет від кіпера. Гілочку, прикрашену овочами і фруктами, слониха прийняла як справжня кокетка.

После праздничного угощения и исследования всех подарков, красавица Тэнди прибегла к процедурам красоты - приняв песочную ванну.