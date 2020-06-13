Харьковский завод "Электротяжмаш" близок к банкротству

Завод "Электротяжмаш" потерял 65% объемов производства и срывает сроки поставок продукции, в результате чего близится к банкротству. Сотрудники получают заработную плату с задержкой до двух месяцев и увольняются. Об этом свидетельствуют данные управленческой отчетности предприятия, сообщает Delo.ua.

По итогам первого квартала 2020 года выпуск готовой продукции на заводе "Электротяжмаш" составил лишь 160 млн грн, что на 65% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года. Задекларированный убыток первого квартала - 133 млн грн.

Как свидетельствуют данные Youcontrol, сейчас впервые за многие годы у завода образовался и в последние месяцы лишь увеличивается налоговый долг. Кредиторская задолженность завода "Электротяжмаш" превысила 650 млн грн, а просроченная задолженность перед банками-кредиторами - 500 млн грн. Просроченная задолженность по заработной плате на заводе за апрель-май 2020 г. достигает 34,2 млн грн.

Также завод получал предупреждения от энергопоставляющей компании об отключении от электросетей за долги. По данным издания, модернизацию ее генерирующих мощностей финансирует ЕБРР, и на сегодня просрочка поставок оборудования достигает 4 месяцев, что чревато для завода многомиллионными финансовыми санкциями и недополучением денежных средств от выполнения ранее заключенных контрактов. По оценкам экспертов, при нынешнем положении вещей завод "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев, то есть еще до начала приватизационных процессов.

Напомним, ранее глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обращался с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в ситуацию, грозящую остановкой одного из крупнейших предприятий Харькова.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В октябре 2019 года Министерство развития экономики и торговли передало завод "Электротяжмаш" Фонду госимущества для подготовки к приватизации. Глава ФГИ заявлял, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 году и дать старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует долгого времени.

С конца ноября 2019 года заводом руководит и.о. генерального директора Виктор Бусько.