Рада отсрочила отмену возмещения НДС при экспорте сои и рапса

21 декабря 2017 г. 12:36
Источник: Левый берег
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Верховная Рада отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену возмещения НДС при экспорте сои, до 1 сентября 2018 года и рапса - до 1 января 2020 года.

За изменение закона №6776-д проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226. Этот закон был проголосован 7 декабря и предусматривал, что возмещение НДС на сою, рапс и подсолнечник при их экспорте возмещаться не будет с 1 марта 2018.

Теперь отмена возмещения НДС для соевых бобов вступит в силу с 1 сентября 2018 года и будет действовать до 31 декабря 2021 года, а для рапса - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Отмена возмещения НДС при экспорте подсолнечника вступит в силу с 1 марта 2018 года, как и было решено 7 декабря.

Ранее аграрные ассоциации оценили прямые потери для сельхозпроизводителей в 10 млрд гривен в год от таких мер.

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