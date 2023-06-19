У Харкові на вулиці Арсенальній усунули складну аварію на водоводі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» напередодні ліквідували десять аварій на ділянках трубопроводів.

Зокрема, в Новобаварському районі була усунута складна аварійна ситуація на водоводі діаметром 800 мм на вул. Арсенальній.

Як повідомив керівник районної служби Євген Сальков, через те, що цей трубопровід забезпечує водопостачання Новобаварського та Основ’янського районів, було ухвалене рішення про проведення комплексу відновлювальних заходів.

«Уклалися у встановлені терміни, і після ремонту відновили водопостачання у повному обсязі. Паралельно ліквідували аварію на магістралі діаметром 300 мм у пров. Мічуріна. Після завершення робіт території вупорядкували», – зазначив Євген Сальков.

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