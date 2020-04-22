Админпротоколы за нарушения карантина смогут составлять работники исполнительных органов

Работников Харьковского городского совета, районных администраций и коммунальных предприятий города наделили полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил карантина. Такое решение было принято сегодня, 22 апреля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил директор Юридического департамента Вячеслав Басараб, такие полномочия будут предоставлены конкретным представителям исполнительных органов, в том числе части сотрудников Департамента административных услуг и потребительского рынка, администраций районов, КП «Жилкомсервис» и пр. В дальнейшем список уполномоченных на составление админпротоколов может быть дополнен.

По словам Вячеслава Басараба, таким сотрудникам будет выдано на руки решение исполкома, которое будет являться подтверждением полномочий проверяющего. Они будут проверять, в том числе в составе комиссий, соблюдение правил карантина гражданами, а именно: пребывание в общественных местах в защитных масках; соблюдение режима самоизоляции; запрет на посещение горожанами парков, скверов, зон отдыха, учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания и пр. Составленные протоколы будут направляться в суд для принятия решений.

«На сегодняшний день в Украине нет ни одного судебного решения относительно нарушения правил карантина. Это связано с тем, что протоколы составлены некачественно. В связи с этим Юридический департамент разрабатывает методические рекомендации, в которых будет пошагово расписано, как составлять протоколы и кто это может делать, а также проведены учебные мероприятия среди сотрудников, которые будут уполномочены на составление таких протоколов», - сообщил Вячеслав Басараб.

По его словам, приступить к своим обязанностям проверяющие смогут уже на следующей неделе.

