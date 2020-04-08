Больше тысячи украинцев вернулись домой автобусами Фельдман Экопарка

08 апреля 2020 г. 18:48
Автор: Алина Тюхай
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Больше тысячи украинцев вернулись домой автобусами «Фельдман Экопарк». Трансфер был предоставлен в рамках социального проекта «Дорога домой», созданного по инициативе народного депутата Украины Александра Фельдмана и Харьковской областной государственной администрации.

Максим Водка, директор МБФ «Фонд Александра Фельдмана»

Также перевезена группа детей с особыми потребностями, которые находились на лечении за рубежом. Что касается противоэпидемических мер в транспорте, естественно, автобусы обрабатываются.

На всех рейсах водителей и пассажиров обеспечивают масками, перчатками и антисептиками, конечно же, придерживается количественный режим.

Екатерина

Всем большая благодарность, кто способствовал. Я не знаю, кто именно это организовал. Кто бы это ни был - большая им благодарность.

В то же время «Фонд Александра Фельдмана» совместно с Концерном «АВЭК» бесплатно перевозит харьковчан на период карантина курсируя из спальных районов в центр города.

Кроме того, Александр Фельдман ранее сообщил, что для борьбы с коронавирусом будут также предоставлены помещения и задействованы все возможности Медицинского центра «Интермед», включая скорую помощь и аппарат искусственной вентиляции легких

Видео: 

Больше тысячи украинцев вернулись домой автобусами Фельдман Экопарка - 08.04.2020

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