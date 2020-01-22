Городская Служба по предотвращению коррупции. Имитация бурной деятельности или реальная работа?

Накануне возле магазина "Ведмедик" на площади Конституции просто с поличным на взятке поймали подполковника полиции. Взятку в полторы тысячи долларов от предпринимателя полицейский получил в машине и на ней же пытался убежать от оперативников. Мужчина даже заехал на тротуар и ехал по нему до центрального входа в горсовет. По дороге полицейский пытался избавиться наличности и выбросил ее в окно. А когда правоохранители заблокировали ему движение, мужчина бросился наутек из машины, оставив в салоне своего 8-летнего ребенка. Догнали подполковника только в сквере.

Александр Белка, пресс-секретарь территориального управления ГБР

За інформацією слідчих, правоохоронець, розглядаючи заяву про можливе самовільне захоплення земельної ділянки місцевим підприємцем під час будівництва закладу громадського харчування, висунув вимогу останньому сплатити вказану суму, у разі відмови обіцяв внести відомості, викладенні у заяві, до Єдиного Реєстру досудових розслідувань та притягнути підприємця до кримінальної відповідальності.

Сейчас готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Со взятками, говорят, уже год борются и в горсовете.

Там работает аж два отдела службы по предупреждению коррупции - один рассматривает сообщения, а другой занимается аналитической и разъяснительной работой.

Чтобы данная служба эффективно рассмотрела жалобу, нужно обязательно указать фамилию вероятного коррупционера и как можно подробнее описать ситуацию.

Все это можно или отправить сообщением, или же заполнить онлайн-форму «Сообщить о коррупции» на главной странице сайта горсовета, устно или оставить письменное сообщение в ящике с надписью «Сообщить о коррупции» на первом этаже Харьковского горсовета, последний вариант более популярен среди горожан.

Елена Павлова, начальник Службы по вопросам предотвращения коррупции

Закон надає 10 днів для попередньої перевірки, і за підсумками такої перевірки приймається рішення - чи передається така інформація до спеціальних органів, ну, наприклад, органів національної поліції, якщо є підтверджена інформація про вчинення адміністративного правопорушення чи кримінального правопорушення корупційного, чи за підсумками попередньої перевірки проводиться службове розслідування.

За прошлый год, по словам начальника Службы по вопросам предотвращения коррупции, ими было обработано 189 подобных сообщений.

Из них подтвердились только два - и оба касаются одной школы города. Там, по словам Елены, был конфликт интересов, и руководителя заведения привлекли к дисциплинарной ответственности правоохранители. А в десяти случаях были сообщения на действия должностных лиц других органов и учреждений - их служба направила в Нацполицию.

Елена Павлова, начальник Службы по вопросам предотвращения коррупции

Якщо через ті канали, про які ми з вами вже вели мову, надходить інформація щодо керівника органу місцевого самоврядування, а в нашому випадку це міський голова, то така інформація без проведення будь-яких перевірок направляється зразу до Національного агенства з питань запобігання корупції . - З цих майже 200 були якісь повідомлення з прізвищем Ке.. - Ні. - Не було такого. - Не було.

По словам соучредителя ХАЦ Евгения Лисичкина, органы местного самоуправления в соответствии с законом «О предотвращении коррупции», принятым согласно поправок, внесенных в 2019 году, действительно должны были уполномочить человека или подразделение, которые имеют изнутри бороться с коррупцией.

В Харькове же, по словам антикоррупционеров, этой службе и подобным трудно действовать эффективно, потому что налицо конфликт интересов.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Вони можуть, наприклад, домовитися з фігурантами і не відкривати і фактично не робити це публічною інформацію. Звісно, такі ризики є. Ну, головний ризик - це те, що фактично ця служба, вона внутрішня, підпорядкована вона в тому числі харківському міському голові, і звісно, що реальна боротьба з корупцією в цьому випадку вона - не буде її.

Служба по предупреждению коррупции действительно подотчетна и подконтрольна городскому совету и подчинена городскому голове.

А учитывая значительное количество фамилий топ-чиновников горсовета, которые уже фигурировали в коррупционных скандалах, растратах в том числе передаче земель общины в частную собственность, и ни разу руководство мэрии не занимало позиции закона и всячески пыталось обелить своих чиновников, трудно говорить о дальнейшей их беспристрастности в данной службе, заключают антикоррупционеры.