Две недели с момента внедрения системы E-Ticket. Харьковчане продолжают жаловаться на неработающие терминалы и валидаторы

Харьковчанка Эля Имбори пользуется общественным транспортом почти каждый день, единый электронный билет приобрела еще в начале декабря, увидев работающий терминал возле станции метро Научная. Она рассказывает, это действительно удобно и быстро, с нетерпением ждет, когда он начнет действовать и в метрополитене. Правда, есть и недостатки, в частности, такие как то, что валидаторы, которые считывают пластиковые карты, работают не в каждом трамвае или троллейбусе. Кроме того, есть случаи, когда контролеры просят повторно оплатить проезд – некоторые устройства показывают, что карта уже активирована, в то же время, часть валидаторов снимают деньги еще раз, вернуть их можно только моментально позвонив в сервисный центр.

Эля Имбори:

Я попадала на такую ситуацию, что я оплачиваю, подходит ко мне кондуктор, я говорю, что я оплатила через терминал проезд. Один раз была такая ситуация, что кондуктор попросила поднести карточку к терминалу, повторно снялись деньги. В некоторых видах транспорта попадается такая ситуация, что они не работают. В-принципе, удобно, приложил карточку и дальше себе спокойно едешь.

Спустя две недели после внедрения системы Е-Ticket в Харькове проблемы с использованием валидаторов остаются – в некоторых вагонах устройства не работают, например, в трамваях 6 и 8 маршрутов, троллейбусе 2 маршрута. Водители рассказывают, ликвидировать эти проблемы специалисты обещают в ближайшее время, пока в транспорте пассажирам предлагают покупать одноразовый билет.

Мария, водитель троллейбуса маршрута №2:

Вы понимаете, ночью сделают, выехала, тура три поработала и видно или предохранитель перегорает, или что, я начальству доложила, сказали ночью опять сделают. Люди подходят с билетами, я говорю, ну извините, конечно. Завтра будут работать.

Кроме того, существуют проблемы не только с валидаторами и оплатой за проезд в транспорте, подчеркивают харьковчане, но и с покупкой, а также пополнением карты. До сих пор не работают терминалы в разных районах города, например, на улицах Харьковских Дивизий, Космической, Академика Павлова. Сообщение о нефункционирующем карто- и купюроприёмнике или же просто черный экран – и на изуродованных вандалами в начале декабря устройствах, и на терминалах без видимых повреждений. Горожане жалуются, чтобы купить E-Ticket или же пополнить его, приходится долго искать работающий терминал.

Владислав:

Два терминала недалеко от центра работали, но там только на пополнение карточки. И вот только буквально вчера на перекрестке 6 трамвая, Льва Ландау и Салтовского шоссе, неможко выше, в том районе, у меня получилось купить карточку. Я, наконец-то, 2 с половиной недели ждал с 27 числа, когда они обещали, наконец-то, получилось её купить. Теперь её надо опробовать. Ехал в 6, 8 - пока еще не работают валидаторы.

Александра:

Видела неработающие тоже, но я на самом деле не часто пользуюсь общественным транспортом, но один видела точно.

Тем временем, в пресс-службе горсовета ситуацію с неработающими терміналами и перебоями в работе валидаторов обещают прокомментировать позже.