Карантин в Украине: чиновникам Харьковского горсовета грозит уголовная ответственность

Против чиновников Харьковского горсовета прокуратура открыла уголовное производство - за отказ закрывать на всеукраинский карантин по постановлению Кабмина городские школы и детсады.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сведения об этом внесены в ЕРДР по статье 325 УК Украины ("нарушение санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

Все обстоятельства правонарушения и виновные лица устанавливаются.

Если вину городских чиновников в срыве карантина докажут, по закону им грозит штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.