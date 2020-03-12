Карантин в Украине: чиновникам Харьковского горсовета грозит уголовная ответственность

12 марта 2020 г. 16:53
518 просмотров

Против чиновников Харьковского горсовета прокуратура открыла уголовное производство - за отказ закрывать на всеукраинский карантин по постановлению Кабмина городские школы и детсады.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сведения об этом внесены в ЕРДР по статье 325 УК Украины ("нарушение санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

Все обстоятельства правонарушения и виновные лица устанавливаются.

Если вину городских чиновников в срыве карантина докажут, по закону им грозит штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.