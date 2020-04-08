Кучер сообщил, когда лаборатория в Харькове будет сама тестировать на COVID-19

08 апреля 2020 г. 15:40
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Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире программы «Отражение» сообщил, когда харьковская лаборатория пройдет верификацию и сможет официально проводить исследования на COVID-19

Ви знаєте, що наш лабораторний центр, який проводить вже відповідне тестування, він зараз передає для верифікації всі дані до Києва. І лише після того, як своє підтвердження знайдуть 10 негативних та 5 позитивних результата, ми маємо можливість в області проводити, без Києва, наше тестування і мати результат. Зразу будемо розуміти, що відбувається. Зараз, нажаль, вимушені поки ще чекати результатів з Киева. ( - Я так розумію, що немає тієї кількості, так?) Так ще на сьогоднішній день ( 7 апреля ред.) і це з одного баку - добре що немає… Сьогодні ми передали лише чотири позитивні тести. Ви повинні всі розуміти, що з тих випадків, які ми передали - це 32, - з них всього лише чотири позитивні це позитивні тести які встановлені нашою лабораторією.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Харьковской области зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

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07.04.2020 - Коронавірус: як готова до боротьби з хворобою Харківська область

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