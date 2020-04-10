На Харьковщине во время Пасхи храмы, где будут люди, будут опечатывать за нарушение карантина - полиция

10 апреля 2020 г. 14:41
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18-19 апреля в Харькове и области пройдут мероприятия по случаю религиозного праздника - Пасхи. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, порядок во время праздничных мероприятий на Харьковщине будут охранять, по предварительным данным, около 400 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии. 

Богослужение будет проводиться в  130 храмах. Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 10 000 граждан.

Как отмечается, чтобы минимизировать возможные нарушения карантина во время религиозных мероприятий, богослужения будут проводиться при закрытом храме без доступа людей в помещения здания. 

«Пребывание граждан во время богослужения в помещении храма будет считаться нарушением Постановления КМУ и карантинных норм и повлечет за собой административные меры в виде штрафа и опечатывания храма. Пребывание на прилегающей к храму территории разрешено с соблюдением требований постановления КМУ в защитной маске и перчатках с учетом расстояния между верующими до двух метров», – отметили в полиции, добавив, что по окончании богослужения храм может быть открыт в течение дня для посещения прихожанами, но при условии пребывания в помещении не более двух человек одновременно. 

Кроме того, сообщается, что на время карантина и особых мероприятий в храмах не будут проводиться крещения, венчания и другие обряды.

Правоохранители призывают граждан соблюдать требования карантинных мероприятий и не нарушать установленные законом ограничения. 

Также отмечается, что патрулирование прилегающей к храмам территории в дни праздничных богослужений будет проводиться в усиленном варианте. 

 

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