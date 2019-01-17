Состояние раненого в Харькове полицейского - стабильно тяжелое

Полицейский, получивший тяжелые ранения в результате нападения на него двумя злоумышленниками, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Пострадавший сейчас находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания, ухудшений его состояния не наблюдается.

Как отметили в горсовете, состояние пострадавших с такими тяжелыми травмами меняется медленно, поэтому улучшения состояния раненого медики ожидают не раньше, чем в течение нескольких дней.

Напомним, вчера, 16 января, около 8 утра во дворе дома по улице Краснодарской двое злоумышленников напали на полицейского. Его несколько раз ударили по голове, а затем выстрелили несколько раз, ранив мужчину в голову и шею, после чего скрылись на втомобиле.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его прооперировали.