Украина возобновляет международное авиасообщение 15 июня: прибывших будут отправлять на самоизоляцию

27 мая 2020 г. 10:35
Источник: РБК-Украина
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Украина возобновит международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина с 15 июня. При этом все, кто прилетят в Украину, должны будут пойти на самоизоляцию или обсервацию на 14 дней. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что на данный момент въехать и выехать из Украины уже можно на автомобильном транспорте.

"Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщение, то согласно плану выхода из карантина, оно восстанавливается, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается, в Украину, то согласно установленным нормам она должна пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома", и пробыть в самоизоляции 14 дней", - сказал Степанов.

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