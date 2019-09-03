Умер директор харьковской гимназии

2 сентября, ушел из жизни замечательный учитель и прекрасный человек, основатель и директор Частной гимназии «Очаг», известный психолог и педагог Евгений Валентинович Медреш.

Об этом сообщают в соцсетях его коллеги.

Сегодня о нем говорят много прекрасных и грустных слов. Говорят коллеги-учителя и коллеги-психологи, говорят журналисты, потому что так сложилось, что он учил многих наших детей.

Журналист Андрей Капустин, сооснователь «Театра на Жуках», много лет существующего в помещении гимназии, Дмитрий Терновой, назвал Евгения Медреша «одним из наиболее ярких харьковчан нашей эпохи».

Он пишет в Facebook: «Хожу оглушенный, не могу поверить. Такой жизнерадостный, такой легкий, всегда в планах. Большой и настоящий друг нашего театра. Та ситуация, когда слова нелепы и бессмысленны. Лет 15 назад мы пришли к директору «Очага» Евгению Медрешу и спросили: «Можно мы здесь построим театр?» И он без всяких раздумий ответил: «Да». Он стал первым, кто поверил в эту безумную идею. Евгений Валентинович, спасибо за все! Летите легко! Будем помнить».

Скорбят коллеги.

«Для нас, кто с ним работал, знал его близко, ушла целая эпоха, связанная с этим светлым, тёплым, харизматичным человеком, который умел по-настоящему вдохновлять людей и создавать вокруг себя ауру добра… Не знаю, как мы будем начинать учебный год без Жени…» — пишет историк Игорь Соломадин.

«Много лет он был душой наших гитарных посиделок на Зимней конференции. Везде он был по максимуму — в работе, в песнях, в ведении групп, в общении. Всегда ярок, всегда в центре, остроумен и харизматичен, всегда — Король. И когда вёл группы, и когда читал лекции, и когда пел. Никогда с ним не было скучно», — пишет Дарья Рязанова из Московского гештальт-института.

Евгения Медреша вспоминают и его ученики.

Борис Захаров, правозащитник: «Мой учитель истории. Чудесный, жизнерадостный человек, прекрасный организатор. В свое время один из главных разоблачителей расстрела польских офицеров нквдистами в Харькове. Основатель и директор одной из лучших школ Украины — Гуманитарной гиманазии «Очаг». Большая утрата. Вечная память…»

Татьяна Соломадина, выпускница «Очага» 2014 года: «Спасибо Вам за самую лучшую школу на планете, Евгений Валентинович. Спасибо, что создали место, где можно чувствовать себя тем, кем являешься. Спасибо за это невероятное тёплое пространство, за поддержку и любовь. Спасибо, что всегда можно было стремглав мчаться к Вам обниматься, и обнимать столько, сколько захочется. Спасибо. Спасибо за свет. Очень Вас люблю».

Юрий Рассоха, выпускник «Очага» 2019 года: «Есть такие люди, просто посмотрев на которых, понимаешь, что они очень светлые. Он был из таких. Спасибо Вам, Евгений Валентинович, за все, что Вы сделали для меня и тысяч других выпускников. Светлая память».

Прощание с Евгением Медрешем состоится 4 сентября в Гимназии «Очаг».