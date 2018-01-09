В Мерефе более сотни людей пикетировали горсовет

09 января 2018 г. 13:29
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Акция протеста прошла в центре города Мерефа.

Как сообщает корреспондент АТН, более 150 местных жителей протестовали против ограничения в маршрутках мерефянского направления категорий льготников, которым предоставляется бесплатный проезд в маршрутках.

Участники акции протеста с плакатами «Повелеваю забыть навсегда о пенсионерах», «Геноцид детей сирот», «Хліб, або проїзд до лікарні?» и лозунгами «Ганьба» направились организованной колонной к Мерефянскому городскому совету.

Мер Мерефы заявил протестующим, что перевозчики пошли на такой шаг в связи с тем, что финансирование компенсации льготного проезда не предусмотрено в госбюджете на 2018 г. (как и механизм такого возмещения).

Видео: 

Акция протеста Мерефа - 9.01.2017

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