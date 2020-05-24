В Украину за сутки авиарейсами эвакуировали почти 1300 человек

За сутки в Украину авиарейсами эвакуировали почти 1300 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе ГПСУ.
Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровник (Хорватия), Белград (Сербия), Бриджтаун (Барбадос), Амстердам (Нидерланды) и Риеки (Хорватия).
Как отмечается, пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров.
Людей с повышенной температурой тела не обнаружили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.
Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение «Действуй дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию.
При этом пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.
По данным ГПСУ, всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек.