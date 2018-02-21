Время собирать чемоданы. Принято решение относительно сноса домов для строительства метро

Решение относительно сноса домов, которые находятся на пути строительства линии метрополитена, было обнародовано еще два года назад. Иначе, говорят архитекторы, станции просто не построить. Но все это было далекой перспективой, пока на метро не были найдены деньги. В декабре прошлого года банк Европейского развития согласился кредитовать строительство харьковской подземки - под государственные гарантии были предоставлены 330 миллионов. Поэтому основные работы начнут уже весной, пообещал мэр

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова

Процесс метро в сторону Одесской начался. Поэтому мы уже скоро будем проводить тендеры и работать уже, назовем так, в горячее время. Сейчас только подготавливаемся

Ради метро решили пожертвовать строениями, которые находятся слева от проспекта Гагарина, если ехать из центра. Это - восемьдесят восемь адресов, преимущественно одноэтажные дома частного сектора, несколько нежилых помещений и один многоквартирный дом старой застройки. Людмила живет в доме номер 158, по проспекту Гагарина, он также подлежит демонтажу. Женщина прожила здесь 60 лет, и не представляет себя в другом доме. Квартира досталась ей от родителей, которым дали это жилье еще в пятидесятых. Сейчас месторасположение вполне устраивает жителей, потому что здесь и в центр недалеко, и транспортная развязка удобная, объясняет Людмила

Людмила

Я бы вообще-то хотела где-то в этом районе вот жить. Было бы удобно, я здесь и работаю рядом, и вообще удобно было бы в этом районе жить. Я бы не хотела, чтобы далеко нас куда-то переселили.

Денис

Ну, мы как бы всем домом относимся не очень. Потому что уже привыкли жить в данном доме. Но если городская власть предложит достойные жилищные условия где-то в этом районе то есть это может быть новострой вот здесь, который они строят. Но опять же ж, чтобы там был ремонт. Потому что наша семья не может позволить себе сделать ремонт, если они дадут голые стены или где-то за чертой города тоже не очень будет

Сегодня решением горсовета дано разрешение на покупку избранных домов. Цену будут обсуждать с владельцами, власти обещают, что люди смогут за полученные деньги купить новое жилье, кроме этого людям предоставят 100% льготу при переоформлении договоров купли-продажи. Но если человека предложенные условия не устроят, это не значит, что строительство метро будет приостановлено, у власти есть право на принудительное отселение