Коллекция драгоценных часов, элитный автопарк и Библия Гутенберга: Медведчук подал электронную декларацию

Народный депутат от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук подал электронную декларацию по 2019 год. Политик и его жена Оксана Марченко задекларировали годовой доход в более чем 323 миллиона гривень, роскошный автопарк и библиотеку антикварных книг.

По данным декларации, Медведчук имеет в собственности 6 участков земли и 2 дома. Оксана Марченко владеет 11-ю земельными участками и 3-мя домами. Супруги владеют почти двумя десятками элитных автомобилей. У Медведчука – восемь автомобилей марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault и MAYBACH. У Марченко – 11 машин, среди которых марки Bentley, Land Rover и Lexus.

Виктор Медведчук задекларировал коллекцию драгоценных часов от элитных производителей: Rolex, Breguet, Patek Philippe, и др (всего 11 часов). Оксана Марченко также выступает владельцем более десятка часов и ювелирных изделий (Chanel, Rolex, Corum, Ulysse Nardin, Dolce and Gabbana, Damiani, и др). В целом супруги задекларировали десятки предметов роскоши – ценную одежду от топ-брендов (многочисленные платья, пальто, костюмы), украшения, спортивное оборудование, мебель, антиквариат, и прочее.

Особого внимания заслуживают антикварные печатные издания: имеющие историческую ценность: Фрагмент Библии Гутенберга, (1455 год), рукописное Евангелие XV века, «Тріодь Постная» (1555 год), «Заблудівське Євангеліє» (1569 год), «Апостол» Івана Федорова (1574 год), «Венеціанський буквар» (1575 год), «Віленське Євангеліє (1575 год), «Євангеліє Учительне», 1580 год, "Граматика" М. Смотрицкого (1648 год), и еще целый ряд уникальных печатных изданий XVII-XX вв.

Медведчук уделил внимание и искусству. В декларации указано несколько сотен картин русских, украинских и иностранных художников.

В 2019 году депутат задекларировал свыше 60 миллионов гривень дохода, среди которых депутатская зарплата составляет лишь 180 тысяч гривень. Больше всего денег Медведчуку принесла кипрская компания Ventolor Holding Limited: 33,4 миллиона гривень премии, 21,9 миллиона гривень вознаграждения. Владелицей фирмы указана жена политика – Оксана Марченко. Еще 4,8 миллиона гривень зарплаты Медведчук получил в компании «Гармония».

По данным декларации, Оксана Марченко – владелец 97 компаний. Зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Великобритания, Мальта, и т. д.. Жена политика задекларировала 258,6 миллиона гривень дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments LTD.