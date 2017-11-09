НАПК нашло недостоверные данные в декларации чиновника АП

Нацагентство по предупреждению коррупции после проверки деклараций нашло нарушения требований закона о предотвращении коррупции в декларации заместителя руководителя Главного департамента по вопросам нацбезопасности и обороны АП Владимира Колесника.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Нацагентство провело полную проверку деклараций Колесника за 2015 и 2016 годы и выявило нарушения требований пунктов 2, 3, 5, 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"В частности, установлено, что субъект декларирования не отразил некоторые сведения об автомобилях, зарегистрированных за ним и членом его семьи на праве собственности, и о наличии корпоративных прав, а также внес недостоверные сведения по отдельным объектам недвижимости и полученных доходах", - сообщают в НАПК.

Недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму меньшую, чем 100 прожиточных минимумов, поэтому не влекут ответственность как по части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, так и по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Однако НАПК вынесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона руководителю Аппарата Администрации Президента Украины Алексею Днепровскому из-за Колесника.

Согласно предписанию, Нацагентство требует от Днепровского принять меры по устранению Колесником нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", а также провести служебное расследование и наказать за эти нарушения.

Отмечается, что предписание НАПК является обязательным к исполнению.