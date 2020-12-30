Обращение о назначении внеочередных выборов мэра Харькова подадут в Верховную Раду завтра

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что обращение по поводу назначения внеочередных выборов мэра Харькова подадут в Верховную Раду завтра, 31 декабря.

Об этом он рассказал после заседания внеочередной сессии горсовета сегодня, 30 декабря.

Он пояснил, что все это время юристы горсовета готовили документы для обращения, чтобы успеть подать их в Раду в пятнадцатидневный срок.

Таким образом все процессуальные сроки процедуры будут соблюдены.

Напомним, сейчас Харьковом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов. Эти обязанности он будет выполнять до выборов мэра.

Согласно действующему в Украине законодательству, Верховная Рада должна определиться с датой выборов в течение 90 дней.