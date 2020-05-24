Премьер-министра Израиля будут судить по обвинению в коррупции

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 24 мая.

Сам Нетаньяху все обвинения отрицает, а также отклоняет призывы противников уйти в отставку, так как всего неделей ранее он принял присягу на посту главы правительства национального единства.

Он называет обвинения "охотой на ведьм", организованной политическими оппонентами.

Нетаньяху должен принять участие в первом заседании суда, которое проводится в окружном суде Иерусалима. Его обвиняют в трех делах, известных как "1000", "2000" и "4000":

Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;

Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Напомним, что 21 апреля в Израиле подписали соглашение о создании правительства единства.

Затем 17 мая в Израиле утвердили новый состав правительства.

Правительство возглавят два премьер-министра Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга, состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху.