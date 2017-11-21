Драка с поножовщиной в харьковском ресторане. Один из раненых - в тяжелом состоянии

21 ноября 2017 г. 17:53
Автор: Лариса Говина
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Поножовщина в одном из харьковских ресторанов произошла накануне. Полицейские получили информацию о том, что в развлекательном заведении началась серьезная ссора между посетителями. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной внутри ресторана, видно как словесная перепалка между двумя компаниями перерастает в драку, вскоре один из мужчин пускает в дело нож. Правоохранители рассказывают, двое мужчин 32 и 28 лет получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в больницу, один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Александр Урганов, и.о. нач. криминальной полиции Московского отдела полиции:

Лица, которые причинили данные телесные повреждения скрылись с места происшествия. В ходе отработки района и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов были установлены 4 гражданина Грузии, которые участвовали в данном конфликте.

Один из участников конфликта – 34-летний иностранец уже задержан, подчеркивают полицейские. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Александр Урганов, и.о. нач. криминальной полиции Московского отдела полиции:

Данное лицо задержано в порядке статьи 208 уголовно-процессуального кодекса, находится в изоляторе временного содержания. по данному факту следственным отделом Московского отдела полиции было внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 115, часть 2.

Максимальное наказание, которое предусмотрено за совершение данного преступления – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео: 

Драка с поножовщиной в харьковском ресторане. Один из раненых - в тяжелом состоянии - 21.11.2017

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