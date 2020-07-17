Оставили с дедушкой и не появлялись 5 дней: в Харькове ребенка обнаружили в антисанитарных условиях

Работники Службы по делам детей Новобаварского района Харькова обнаружили пятилетнего мальчика в антисанитарных условиях. Как сообщили в Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, родители оставили ребеенка с дедушкой, а сами не появлялись пять дней.

Мальчик находился в антисанитарних условиях, угрожающих здоровью. В связи с этим было принято коллегиальное решение о том, чтобы временном забрать мальчика из семьи.

В настоящее время ребенок находится на обследовании. Проверяется, возможно ли оставить ребенка в этой семье.