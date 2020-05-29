"Подъезд "плавал" полностью". Как ливень проверил крыши домов в Харькове на прочность?

Оно течет сейчас, вот видно это все. Вот прям отсюда течет. Вчера это был ручей. Дождь был сильный и текло ручьем

Заливает все подряд

Уже несколько лет подряд даже самый маленький дождь превращается для жителей этого двухэтажного дома по улице Спортивной, 26 в настоящее стихийное бедствие. Сюда ни машиной не подъехать из-за глубоких рек в выбоинах, ни в подъезд зайти, потому что с потолка льется вода.

Видно, что вон дыры. Там дыра, она оттуда капает, там шифер повело

Лариса живет в доме 15 лет. Говорит, вместе с соседями после ливней вычерпывает с подъезда по несколько ведер воды, и это после относительно недавнего ремонта. А больше всего люди боятся, что вода попадет к электрическому щитку, который находится в подъезде.

Лариса Бурма, жительница дома

Вчера вообще здесь плавал подъезд полностью. Мы здесь вытирали. Вчера мой зять залез на крышу. Говорит, там все абсолютно мокрое. Мокрый весь потолок, совершенно там ужасная ситуация. В основном в ЖЭК кончено обращались, потому что там начальник жэка, они все абсолютно в курсе этой аварийной ситуации. Обращались постоянно. Но видимо надо идти выше

Лариса рассказывает, последний раз здесь ремонтировали кровлю коммунальщики летом 2017 года. Однако через год от ремонта почти ничего не осталось. Теперь из-за постоянной сырости в доме, говорят, стенами распространяется грибок, а у людей в квартирах отклеиваются обои.

Екатерина Озерская, жительница дома

Очень сыро в квартирах, вот это течет постоянно при любом дожде. Невозможно вызвать, ни к кому обратиться в жэк. Потому что никто не идет на контакт. Сил недостает. Отпадают обои. Даже на первом этаже отпадают обои, потому что течет с крыш со второго этажа. Ванная вся в сырости

Жители дома говорят, что просили коммунальщиков отремонтировать крышу. Но в том, что ситуация исправится уже не верят. Поэтому пригласили с проверкой независимую экспертизу, чтобы специалисты установили, которая была установила качество ремонта. И если результат будет отрицательным будут ждать или исправления недостатков, или же планируют подавать в суд.

Вячеслав, житель дома

Это, во-первых, некачественно, когда-то сделали. Во-вторых, всем, как говорится, ничего не хочется. Здесь же главное какой принцип - собрать деньги, а остальное - никому ничего не хочется. Это постоянно в городе такое отношение, кроме своих домов. Может быть у себя они что-то там делают, а к людям им ... так и живем

Между тем, в Департаменте жилищного хозяйства Новостям АТН сообщили, от жителей дома по улице Спортивной, 26 заявлений по ремонту кровли не поступало. Вместе с тем, чтобы выяснить ситуацию, туда направят сотрудников ЖЭКа разобраться.