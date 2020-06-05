В центре Харькова иностранец напал на девушку

05 июня 2020 г. 11:34
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Вчера, 4 июня, около 23:30 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Науки мужчина напал на девушку. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую, которая рассказала, что неизвестный нанес ей телесные повреждения, предметом похожим на нож. Полицейские установили личность преступника - им оказался 25-летний гражданин Республики Йемен. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

 

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