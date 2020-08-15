В Харькове обнаружили плантацию конопли

15 августа 2020 г. 10:17
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В Харькове полицейские изъяли около 100 килограммов конопли. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет около 50 тыс. грн.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, обнаружили незаконный посев в лесополосе рядом с Основянский озером Там, на площади около 300 м2 росло 1618 растений конопли.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые наркосредств направлены на экспертное исследование. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

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