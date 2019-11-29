В Харьковской области ночью подорвали банкомат

29 ноября 2019 г. 11:00
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Сегодня, 29 ноября, ночью в городе Первомайский Харьковской области неизвестные подоровали банкомат «Приватбанка».

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях на Харьковщине за сутки.

«В 03:30 на ул. Предрассветной, 4а (здание профессионального лицея), неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» - сказано в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма похищенных средств устанавливается. 

По данным правоохранителей, сообщение о том, что на улице рассветной в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полиции 29 ноября в 2:59. 

При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. 

Как отмечается, пострадавших в результате происшествия нет.

Информация зарегистрирована в Журнале Единого учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленников разысиквают.

По области полиция ввела план «Перехват».

 

Видео: 

Поліцейські Харківщини встановлюють осіб, які підірвали банкомат та викрали касети з грошима

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