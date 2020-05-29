В стрельбе в Броварах участвовала группа "титушок" из Винницкой области

29 мая 2020 г. 14:56
Источник: РБК-Украина
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Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал отреагировать на действия полиции Винницкой области. По его словам, правоохранители пропустили в Бровары группу вооруженных людей, которые потом устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава МВД пояснил, что один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, а другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

"Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области", - сказал Аваков и добавил, что группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, направивших вооруженных людей из Винницы. Кроме того, Аваков предупредил областную полицию, что будут сделаны кадровые выводы.

"Почему выпустили такую ​​группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать", - сказал глава МВД.

В СМИ ранее появилась информация об отстранении руководства полиции Винницкой области именно в связи с перестрелкой в Броварах. В комментарии РБК-Украина в Национальной полиции подтвердили факт отстранения, однако связано ли оно со стрельбой, комментировать не стали.

Напомним, ранее в МВД заявили, что начальника полиции Винницкой области Юрия Педоса отстранили от должности по причине "грубых недостатков и просчетов в работе подразделений".

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