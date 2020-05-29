В стрельбе в Броварах участвовала группа "титушок" из Винницкой области

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал отреагировать на действия полиции Винницкой области. По его словам, правоохранители пропустили в Бровары группу вооруженных людей, которые потом устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава МВД пояснил, что один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, а другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
"Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области", - сказал Аваков и добавил, что группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, направивших вооруженных людей из Винницы. Кроме того, Аваков предупредил областную полицию, что будут сделаны кадровые выводы.
"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать", - сказал глава МВД.
В СМИ ранее появилась информация об отстранении руководства полиции Винницкой области именно в связи с перестрелкой в Броварах. В комментарии РБК-Украина в Национальной полиции подтвердили факт отстранения, однако связано ли оно со стрельбой, комментировать не стали.
Напомним, ранее в МВД заявили, что начальника полиции Винницкой области Юрия Педоса отстранили от должности по причине "грубых недостатков и просчетов в работе подразделений".