5:2 и 2:1. Основной состав "Металлиста 1925" одержал две победы

25 мая 2020 г. 15:12
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Харьковский "Металлист 1925" завершил двухнедельный цикл подготовки. Правда, до сих пор неизвестно, возобновится ли первенство Украины в Первой лиге и в каком формате.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", было преведено два спариинга, в которых фуутболисты поделились на две команды. В первом номинальная основа победила со счетом 5:2, во втором - 2:1.

Во втором спарринге несколько игроков не смогли сыграть из-за мышечных повреждений, но, по словам клубных врачей, на днях они вернутся в общую группу. В составе одной из команд вышел тренер Евгений Песоцкий, а во втором тайме травмированного партнера в центре поля заменил вратарь Денис Дьяков. Кстати, он и стал автором единственного гола проигравшей команды.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53