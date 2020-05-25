5:2 и 2:1. Основной состав "Металлиста 1925" одержал две победы

Харьковский "Металлист 1925" завершил двухнедельный цикл подготовки. Правда, до сих пор неизвестно, возобновится ли первенство Украины в Первой лиге и в каком формате.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", было преведено два спариинга, в которых фуутболисты поделились на две команды. В первом номинальная основа победила со счетом 5:2, во втором - 2:1.

Во втором спарринге несколько игроков не смогли сыграть из-за мышечных повреждений, но, по словам клубных врачей, на днях они вернутся в общую группу. В составе одной из команд вышел тренер Евгений Песоцкий, а во втором тайме травмированного партнера в центре поля заменил вратарь Денис Дьяков. Кстати, он и стал автором единственного гола проигравшей команды.