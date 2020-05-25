Футболист умудрился забить за 9 минут три гола ударами со штрафных

25 мая 2020 г. 13:51
Автор: Виталий Лабскир
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Мощные прицельные удары плюс попутный ветер привели к потрясающему результату.

Матч 3-го тура чемпионата Фарерских островов по футболу между командами "Аргир" и "Торсхавн" заслуживает внимания из-за уникального достижения футболиста "Торсхавна" Адриана Юстинуссена.

На 8-й минуте этого матча он исполнял штрафной удар с левого фланга, на 12-й - с правого, на 17-й практически по центру приблизительно с 35-ти метров. И после каждого из этих ударов мяч влетал в ворота "Аргира". То есть Юстинуссен сделал голевой хет-трик за девять минут, реализовав три штрафных удара.

А на 21-й минуте все тот же Юстинуссен забил свой четвертый мяч, причем тоже весьма эффектно, пусть и не со штрафного. Этот гол стал пятым и, как оказалось, последним в матче.

"Торсхавн" победил - 5:0.

Ниже - видеозапись всего матча. Голы Юстинуссена очень рекомендуются к просмотру.

Видео: 

Faroe Islands. Betri Deildin 2020. Day 3. AB (Argir) - HB (Tórshavn)

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