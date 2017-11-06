Футбольный матч был прерван на 40 минут из-за массовых беспорядков

06 ноября 2017 г. 16:49

В матче чемпионата Франции по футболу между "Сент-Этьеном" и "Лионом" ситуация вышла из-под контроля.

На 85-й минуте футболист "Лиона" Набиль Фекир сдел счет 5:0 в пользу своей команды и побежал праздновать гол к сектору "Сент-Этьена".

Это разозлило фанов "Сент-Этьена", и они выбежаали на поле, пытаясь наказать Фекира и его партнеров по "Лиону".

Арбитр успел увести команды в подтрибунное помещение и не допустить расправы.

Спустя 40 минут, когда страсти поутихли, матч был доигран. "Лион" победил - 5:0.

 

Видео: 

Les supporters de saint-Etienne envahissent le terrain après avoir été chambré par Fekir

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